Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 35°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 36°. 31 Mayıs 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 35°.
Bugün
32/
13
Yarın
35/
15
Çarşamba
34/
15
Perşembe
36/
14
Cuma
35/
14
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