Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 35°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 36°. 31 Mayıs 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 35°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

13

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

35

/

15

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

15

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

36

/

14

Cuma

Az Bulutlu
Az Bulutlu

35

/

14

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