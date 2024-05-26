Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 35°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 36°. 31 Mayıs 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 35°.