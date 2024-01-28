Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 30 Ocak 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°.