Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 30 Ocak 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°.
Bugün
4/
-2
Yarın
5/
-3
Salı
4/
0
Çarşamba
8/
2
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