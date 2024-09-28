Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Eylül 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 30 Eylül 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 1 Ekim 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 28°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.