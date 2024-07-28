Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 30 Temmuz 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

23

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

22

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

23

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

24

Öne Çıkan Video

Çin aromasıyla sahte zeytinyağına dikkat!

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (28 Temmuz tarihli son depremler)

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (28 Temmuz tarihli son depremler)

13 yaşındaki Hiranur baraj gölünde boğuldu

13 yaşındaki Hiranur baraj gölünde boğuldu

İstanbul'da hastane yangını

İstanbul'da hastane yangını

Tarlada 16 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Tarlada 16 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Alanya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 64 bin lira ceza

Alanya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 64 bin lira ceza

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...