Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 30 Temmuz 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°.
Bugün
37/
23
Yarın
37/
22
Salı
39/
23
Çarşamba
39/
24
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