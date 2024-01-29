Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 5°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°. 1 Şubat 2024 Perşembe Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 2 Şubat 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

3

/

-1

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

5

/

-2

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

5

/

1

Perşembe

Bulutlu
Bulutlu

9

/

-2

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

-2

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