Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 5°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°. 1 Şubat 2024 Perşembe Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 2 Şubat 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.
Bugün
3/
-1
Yarın
5/
-2
Çarşamba
5/
1
Perşembe
9/
-2
Cuma
9/
-2
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Diyarbakır Hava Durumu
- Hava Durumu