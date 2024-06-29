Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Haziran 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 1 Temmuz 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 2 Temmuz 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.
Bugün
39/
21
Yarın
38/
20
Pazartesi
35/
20
Salı
35/
19
Çarşamba
37/
19
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