Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 5 Mart 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 6 Mart 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.
Bugün
9/
-1
Yarın
14/
-2
Salı
15/
0
Çarşamba
16/
0
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