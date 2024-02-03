Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Şubat 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 6 Şubat 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°.
Bugün
9/
-4
Yarın
7/
2
Pazartesi
8/
3
Salı
12/
2
Çarşamba
13/
0
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