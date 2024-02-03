Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Şubat 2024

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Şubat 2024
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 6 Şubat 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

-4

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

7

/

2

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

3

Salı

Bulutlu
Bulutlu

12

/

2

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

13

/

0

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