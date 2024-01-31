Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 31 Ocak 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. 2 Şubat 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. 3 Şubat 2024 Cumartesi Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 4 Şubat 2024 Pazar Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°.
Bugün
7/
-2
Yarın
10/
-3
Cuma
10/
1
Cumartesi
9/
-2
Pazar
10/
-5
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