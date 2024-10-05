Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Ekim 2024

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Ekim 2024
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 7 Ekim 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 8 Ekim 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

31

/

13

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

11

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

11

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

15

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

14

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