Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Ocak 2025

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 5°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 8°. 7 Ocak 2025 Salı Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 10°. 8 Ocak 2025 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°.