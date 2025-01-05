Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Ocak 2025

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Ocak 2025
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 5°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 8°. 7 Ocak 2025 Salı Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 10°. 8 Ocak 2025 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

5

/

-3

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

8

/

0

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

10

/

-2

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

12

/

-3

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