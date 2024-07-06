Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 8 Temmuz 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 9 Temmuz 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°.
Bugün
40/
17
Yarın
40/
22
Pazartesi
39/
21
Salı
38/
21
Çarşamba
38/
21
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Diyarbakır Hava Durumu
- Hava Durumu