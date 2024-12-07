Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 10 Aralık 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°.