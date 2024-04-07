Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. 9 Nisan 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°.
Bugün
20/
9
Yarın
17/
10
Salı
22/
7
Çarşamba
19/
11
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