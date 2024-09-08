Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 10 Eylül 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.
Bugün
36/
20
Yarın
35/
20
Salı
36/
20
Çarşamba
37/
19
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