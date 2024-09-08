Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 10 Eylül 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.