Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 34°. 11 Haziran 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 12 Haziran 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 13 Haziran 2024 Perşembe Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°.
Bugün
35/
19
Yarın
34/
18
Salı
36/
18
Çarşamba
38/
19
Perşembe
39/
21
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