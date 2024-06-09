Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 34°. 11 Haziran 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 12 Haziran 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 13 Haziran 2024 Perşembe Diyarbakır hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

19

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

34

/

18

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

18

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

38

/

19

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

21

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