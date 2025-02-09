Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 11 Şubat 2025 Salı Diyarbakır hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

8

/

-2

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

-4

Salı

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

5

/

-4

Çarşamba

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

7

/

-3

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