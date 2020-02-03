Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 'corona virüs şüphesi iddialarını' yalanladı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, kentte bir kişinin yeni tip corona virüs şüphesiyle hastaneye yatırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde kentte Çin'den yayılan corona virüs şüphesiyle bir vatandaşın hastaneye yatırıldığının iddia edildiği aktarıldı.



İddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kentte virüse yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"24 Ocak tarihinde Çin'den ülkemize giriş yapan bir vatandaşımız 25 Ocak ve 27 Ocak tarihlerinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine başvurmuş olup, yapılan muayene ve tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Söz konusu vatandaşımız 03 Şubat saat 17.00 civarında üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle yeniden hastaneye başvuruda bulunmuş ancak yapılan değerlendirmesinde herhangi bir enfeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır."



Çin'de ikamet ettiğini belirten vatandaşın da internette dolaşan haberler nedeniyle yoğun anksiyete yaşadığı ve bu nedenle acil servise başvurduğu ifade edilen açıklamada, "Vatandaşımızın her ihtimale karşı laboratuvar tetkikleri alınarak ilgili birimlere gönderilmiştir. Vatandaşımız tedbir ve gözlem amacıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde takibe alınmıştır" bilgisi paylaşıldı.

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