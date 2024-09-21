Diyarbakır Jandarma İl Komutan Yardımcısı Naim Tavlı hayatını kaybetti

Ankara'da oğlunun nişan töreninde kalp krizi geçiren Diyarbakır Jandarma İl Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı yaşamını yitirdi.

Diyarbakır Jandarma İl Komutan Yardımcısı Naim Tavlı hayatını kaybetti

Diyarbakır Jandarma İl Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, oğlunun 'daki nişan töreni sırasında geçirdi.

Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tavlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabındaki mesajında, Tavlı'nın vefatını büyük teessürle öğrendiğini belirterek, "Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

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