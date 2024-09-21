Diyarbakır Jandarma İl Komutan Yardımcısı Naim Tavlı hayatını kaybetti

Diyarbakır Jandarma İl Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, oğlunun Ankara'daki nişan töreni sırasında kalp krizi geçirdi.
Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tavlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabındaki mesajında, Tavlı'nın vefatını büyük teessürle öğrendiğini belirterek, "Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.
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