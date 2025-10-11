Diyarbakır Kültür Yolu Festivali başladı: 9 günde 350 etkinlik

Mezopotamya’nın çok kültürlü yapısını, tarihini ve sanatını yansıtan festival; konserlerden tiyatroya, sergilerden çocuk atölyelerine kadar geniş bir yelpazede etkinliklerle kenti sanatla buluşturuyor.

Açılış töreni Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi’nde düzenlendi.



Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Vali Murat Zorluoğlu, eski bakan Mehmet Mehdi Eker, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Diyarbakır Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin ve çok sayıda davetli katıldı.



"DİYARBAKIR KÜLTÜRÜN VE SANATIN YAŞAYAN SEMBOLÜ"



Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Diyarbakır’ın Anadolu ve Mezopotamya’nın en özel kültürel merkezlerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Fırat ve Dicle arasında yer alan Diyarbakır, binlerce yıllık tarihi, kültürel mirası ve misafirperver insanıyla Anadolu’nun en seçkin şehirlerinden biridir. Asurlulardan Osmanlı’ya uzanan 33 medeniyetin izlerini taşıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki surları ve Hevsel Bahçeleriyle kültürün ve sanatın yaşayan sembolüdür.”



Yazgı, kentte yürütülen restorasyon ve kültürel yatırımları da hatırlatarak,

Diyarbakır Cezaevi’nin müzeye dönüştürülmesi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Paşa Hamamı, Saint George Kilisesi ve Zerzevan Kalesi gibi projelerin devam ettiğini belirtti.



"FİLİSTİN'E SAYGI DURUŞU NİTELİĞİNDE"



Yazgı, bu yılki festival programında Filistin mücadelesine atıfta bulunan etkinliklerin de yer aldığını söyledi:



“Bu yıl programda ‘Ben Yıkılmayacağım’ sergisi ve ‘Filistin Hakkında Konuşmalıyız’ tiyatro oyunu gibi etkinliklerle sanatın vicdanını Diyarbakırlılarla buluşturuyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri artık yalnızca sanatsal bir etkinlik değil, şehirleri birleştiren büyük bir kültür hareketine dönüştü.”



"BARIŞIN SESİ DİYARBAKIR'DAN YÜKSELİRSE, YANKISI DÜNYAYA ULAŞIR"





Dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye’nin “barışın ve umudun adresi” olduğunu vurgulayan Yazgı şöyle devam etti:



“Kültürün ve sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Nerede olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında durmak medeniyetimizin gereğidir. Diyarbakır’dan yükselen barışın sesi tüm dünyaya umut taşır.”



"DİYARBAKIR ARTIK YATIRIM VE SANATLA ANILIYOR"



Vali Murat Zorluoğlu ise kentin turizmde yükselişe geçtiğini belirterek,



“Uzun yıllar terörle anılan Diyarbakır artık yatırımlarıyla, sanatıyla, spordaki başarılarıyla anılıyor. Bu yıl turist sayımız 1 milyon 200 bini geçti. Hedefimiz yıl sonuna kadar 1,5 milyon ziyaretçi” dedi.