Diyarbakır şehidinin cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi

Diyarbakır'da silah kazası sonrası kazara vurulan ve şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.

Diyarbakır şehidinin cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi

Silvan Jandarma Komanda Alay Komutanlığı'nda emrinde görevli Uzman Çavuş Yavuz Güney (28), dün arkadaşı silahını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Güney, sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Yavuz Güney'in naaşı, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üst Komutanlığı'nda sabah saatlerinde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi 'ya gönderildi. Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları eşliğinde karşılandı.

Hamide ve Mustafa Güney çiftinin 3 çocuğundan biri olan, evli ve Ertuğrul (5) ile Eren (2) isimli 2 çocuk babası olan şehidin cenazesi, buradaki törenin ardından Ünye ilçesine götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Bu esnada şehit eşi Şehnaz, anne Hamide ve baba Mustafa Güney, gözyaşlarını tutamadı.

Havalimanındaki karşılama törenine Ordu Vali Vekili Ayhan Durmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muharrem Aydın, ilçe belediye başkanları ve ilgililer katıldı.

Şehit Mustafa Güney, Ünye Meydanı'nda kılınacak cenaze namazının ardından ilçenin Yazkonağı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Öne Çıkan Video

Kirada tavan zam pratikte işlemiyor mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kruvaziyer turizminde son 11 yılın temmuz rekoru

Kruvaziyer turizminde son 11 yılın temmuz rekoru

Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

12 yıl sonra ilk ziyaret: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

Uçurumdan düşen inek için 2 gün süren kurtarma operasyonu

Uçurumdan düşen inek için 2 gün süren kurtarma operasyonu

Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme AYM'de

Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme AYM'de

Eski eşinin yeni kocasını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Eski eşinin yeni kocasını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...