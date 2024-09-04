Diyarbakır şehidinin cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi

Diyarbakır Silvan Jandarma Komanda Alay Komutanlığı'nda emrinde görevli Uzman Çavuş Yavuz Güney (28), dün arkadaşı silahını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Güney, sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.



Şehit Yavuz Güney'in naaşı, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üst Komutanlığı'nda sabah saatlerinde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Ordu'ya gönderildi. Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları eşliğinde karşılandı.



Hamide ve Mustafa Güney çiftinin 3 çocuğundan biri olan, evli ve Ertuğrul (5) ile Eren (2) isimli 2 çocuk babası olan şehidin cenazesi, buradaki törenin ardından Ünye ilçesine götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Bu esnada şehit eşi Şehnaz, anne Hamide ve baba Mustafa Güney, gözyaşlarını tutamadı.



Havalimanındaki karşılama törenine Ordu Vali Vekili Ayhan Durmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muharrem Aydın, ilçe belediye başkanları ve ilgililer katıldı.



Şehit Mustafa Güney, Ünye Meydanı'nda kılınacak cenaze namazının ardından ilçenin Yazkonağı Mahallesi'nde toprağa verilecek.