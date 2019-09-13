Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit olan 7 kişi son yolculuklarına uğurlandı.

Şehitlerden 4'ü Kulp ilçesinde, 2'si Batman'da 1'i ise Muş'ta toprağa verildi.

Şehitlerden Siraç, Ömer, Abit Yıldız ve Ahmet Ay için Kulp ilçe merkezinde tören düzenlendi.

Buradaki törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ailelere başsağlığı diledi.

Bakan Soylu, ''Biz biliriz ki ekmeğe giden ibadete gider. Onlar şehit oldu buna inanıyoruz'' açıklamasını yaptı.

4 kişi cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Aynı saldırıda şehit olan İhsan Çelikbilek ve Mehmet Bozyel'in cenazesi Batman'da, Sinan Diğer'in cenazesi ise Muş'ta toprağa verildi.