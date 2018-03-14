Diyarbakır şehitlerine veda

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör operasyonu sırasında, PKK'lıların önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, uzman çavuşlar Kadir Çakı ve Fatih Uysal'ın cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

Şehit askerler için ilk tören 7. Kolordu Komutanlığı'nda yapıldı. General Galip Deniz Kışlası'nda düzenlenen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Daha sonra şehitlerden Ufacık'ın cenazesi Konya, Çakı'nın naaşı Amasya ve Uysal'ın cenazesi Antalya'ya uğurlandı.

Törene, şehitlerin yakınları, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile kamu kurumlarının temsilcileri ve askerler katıldı.

KONYA

Şehitlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık 28 yaşındaydı. Ufacık, Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Havalimanı'ndan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla Akşehir ilçesi Yeni Mahalle'deki baba evine getirilerek "helallik" alındı.

Şehit Ufacık'ın naaşı, daha sonra silah arkadaşlarının omzunda Nasreddin Hoca Meydanı'na getirildi. Anne Gülay ve baba Bahattin Ufacık, burada oğullarının tabutuna sarılarak, şehidin fotoğrafını öptü.

Cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, baba Bahattin Ufacık'a taziyelerini iletti.

Şehidin cenazesi, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın kıldırdığı namazın ardından Akşehir Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AMASYA

Aynı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Kadir Çakı için Amasya'da tören vardı. Şehit Çakı evliydi, bir çocuk babasıydı.

Merzifon Havalimanı'ndan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla Beldağı Köyü'ndeki babaevine getirilerek "helallik" alındı.

Şehit Çakı'nın naaşı, daha sonra silah arkadaşları ve köy halkının omzunda köy meydanına götürüldü.

Şehidin eşi Hanife, annesi Behiye, babası Bekir, kardeşleri Abdullah ve Ayşegül Çakı, tabuta sarılarak şehidin fotoğrafını öptü.

Cenaze törenine katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, baba Bekir Çakı ile şehidin naaşını omuzlayarak bir süre taşıdı.

Şehit Çakı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile binlerce vatandaş katıldı.

ANTALYA

Diyarbakır şehitlerinden Uzman Çavuş Fatih Uysal 4 yaşında bir kız babasıydı. 24 yaşında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın cenazesi, Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçakla getirildiği Gazipaşa Havalimanı'nda askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şehit Uysal'ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Alanya ilçesine getirilen şehidin cenazesi, Gürses Camisi'ne yakın Küçükhasbahçe Mahallesi 611'inci Cadde'de kurulan alana konuldu.

Cenaze törenine, şehidin babası Mustafa ile annesi Gülsüm Uysal'ın yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın ve Sena Nur Çelik, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin 4 yaşındaki kızı Ada, törene askeri üniformayla geldi.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tekbir getiren binlerce kişinin katılımıyla mezarlığa götürüldü. Şehidin naaşı, Bektaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dün PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.