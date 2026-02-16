Diyarbakır Valiliğinden baraj uyarısı. Kontrollü tahliye ile Batman Çayı'nda su seviyesi yükselecek
16.02.2026 19:50
Son Güncelleme: 16.02.2026 19:53
Diyarbakır Valiliği, Batman Barajı'ndaki su tahliyesiyle beraber Batman Çayı’nın su seviyesinin yükseleceğini belirterek, vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını istedi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ilde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Batman Barajı’na gelen su akımlarında artış meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü olarak su tahliye işlemleri gerçekleştirileceği, tahliye süresince Batman Çayı’nın su seviyesinde artış yaşanacağından çay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri, tarım alanları ve iş yerlerinin gerekli tedbirleri almalarının büyük önem arz ettiği ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Batman Çayı’nın Diyarbakır ili Silvan ilçe sınırlarından geçen kesimlerinde de su seviyesinde yükselme beklenmektedir. Bu bölgelerde çay yatağına yakın yerleşim alanları ile tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü alanlarda gerekli tedbirlerin alınması önemle rica olunur. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından çay yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."