Diyarbakır ve Bingöl’de orman yangını

Ergani ilçesinin kırsal Değirmendere Mahallesi’ndeki ormanda, saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Ergani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Gece boyunca devam eden ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

BİNGÖL'DE ORMAN YANGINI



Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında dün çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.



Doğanca köyü kırsalında, dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. 1 helikopter, 3 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankeri ile müdahale edilen yangın, saat 06.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.