Diyarbakır ve Çanakkale'de deprem
24.07.2026 15:00
Diyarbakır ve Çanakkale'de deprem oldu. Her iki ayrı depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Diyarbakır ve Çanakkale'de iki ayrı deprem meydana geldi.
Diyarbakır'daki deprem saat 14.41'de Silvan ilçesinde gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıklandı.
AFAD verilerine göre 13,09 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
ÇANAKKALE DE SALLANDI
Bir diğer deprem ise Çanakkale'de gerçekleşti.
Saat 14.01'de kaydedilen deprem Ayvacık açıklarında meydana geldi.
AFAD bu depremin büyüklüğünü ise 3,9 olarak açıkladı.
13,38 kilometre derinlikteki deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi - [34.80 km] Ayvacık (Çanakkale)
|24 Temmuz 2026 14:01
|39.3653
|25.6895
|13.38
|3.90
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.72 km] Eceabat (Çanakkale)
|24 Temmuz 2026 13:33
|40.4273
|26.2500
|11.01
|1.70
|Seyitgazi (Eskişehir)
|24 Temmuz 2026 13:32
|39.3020
|30.4677
|7.00
|1.20
|Andırın (Kahramanmaraş)
|24 Temmuz 2026 13:28
|37.6657
|36.4425
|7.00
|1.30
|Akdeniz - [43.27 km] Kumluca (Antalya)
|24 Temmuz 2026 13:11
|35.9593
|30.5828
|7.00
|2.00
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|24 Temmuz 2026 11:30
|38.8880
|31.3965
|6.98
|2.10
|Merkez (Erzincan)
|24 Temmuz 2026 11:21
|39.8595
|39.0853
|7.00
|1.80
|Yeşilyurt (Malatya)
|24 Temmuz 2026 11:18
|38.2670
|38.1882
|7.00
|2.50
|Ege Denizi - [33.47 km] Ayvacık (Çanakkale)
|24 Temmuz 2026 11:12
|39.3618
|25.7080
|11.21
|1.90
|Ege Denizi - [05.78 km] Ayvacık (Çanakkale)
|24 Temmuz 2026 10:54
|39.4490
|26.2338
|13.15
|1.80
|Merkez (Elazığ)
|24 Temmuz 2026 10:54
|38.7075
|39.1282
|7.00
|1.40
|Boğazlıyan (Yozgat)
|24 Temmuz 2026 10:13
|39.0688
|35.2095
|8.59
|1.20
|Ege Denizi - [62.47 km] Datça (Muğla)
|24 Temmuz 2026 10:09
|36.1348
|27.5238
|7.46
|1.60
|Göksun (Kahramanmaraş)
|24 Temmuz 2026 10:04
|38.0763
|36.5912
|10.55
|2.20
|Tortum (Erzurum)
|24 Temmuz 2026 09:56
|40.3650
|41.4745
|6.47
|1.40
|Akdeniz - [49.49 km] Demre (Antalya)
|24 Temmuz 2026 09:56
|35.7935
|30.0792
|7.00
|2.10
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|24 Temmuz 2026 09:39
|38.0950
|37.6185
|7.00
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Temmuz 2026 09:38
|39.1767
|28.2113
|7.00
|2.20
|Sincik (Adıyaman)
|24 Temmuz 2026 09:13
|38.0953
|38.4592
|7.05
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Temmuz 2026 08:38
|39.2025
|28.2956
|9.52
|1.40
|Dumlupınar (Kütahya)
|24 Temmuz 2026 08:16
|38.9242
|29.9540
|7.00
|0.90
|Lüleburgaz (Kırklareli)
|24 Temmuz 2026 08:06
|41.3657
|27.5428
|6.95
|1.20
|Pütürge (Malatya)
|24 Temmuz 2026 07:59
|38.2514
|38.6642
|20.67
|0.90
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [25.80 km] Saray (Van)
|24 Temmuz 2026 07:56
|38.6397
|44.5617
|7.00
|1.80
|Soma (Manisa)
|24 Temmuz 2026 07:42
|39.3017
|27.7247
|12.15
|1.10
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|24 Temmuz 2026 07:20
|37.3973
|37.0530
|18.93
|1.20
|Tercan (Erzincan)
|24 Temmuz 2026 06:45
|39.5406
|40.5764
|7.28
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Temmuz 2026 06:34
|39.1911
|28.2103
|9.59
|1.50
|Dumlupınar (Kütahya)
|24 Temmuz 2026 06:30
|38.9706
|29.9717
|7.00
|1.00
|Yahyalı (Kayseri)
|24 Temmuz 2026 06:16
|37.8670
|35.3170
|7.01
|1.70
|Milas (Muğla)
|24 Temmuz 2026 05:57
|37.0835
|27.8532
|6.98
|1.70
|Yeşilyurt (Malatya)
|24 Temmuz 2026 05:40
|38.2497
|38.1903
|7.00
|1.90
|Göksun (Kahramanmaraş)
|24 Temmuz 2026 05:00
|38.0788
|36.7328
|6.97
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Temmuz 2026 05:00
|39.2662
|28.0657
|19.88
|1.20
|Ayvacık (Çanakkale)
|24 Temmuz 2026 05:00
|39.5307
|26.1772
|11.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Temmuz 2026 04:55
|39.1881
|28.1383
|9.60
|1.60
|Beypazarı (Ankara)
|24 Temmuz 2026 04:33
|40.1250
|31.8969
|1.63
|2.10
|Göksun (Kahramanmaraş)
|24 Temmuz 2026 04:32
|38.1164
|36.9511
|7.00
|1.40
|Beypazarı (Ankara)
|24 Temmuz 2026 04:30
|40.1450
|31.7111
|7.00
|1.70
|Gediz (Kütahya)
|24 Temmuz 2026 03:51
|38.9503
|29.6713
|7.00
|1.00
|Şefaatli (Yozgat)
|24 Temmuz 2026 03:17
|39.4892
|34.8385
|7.03
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Temmuz 2026 03:03
|39.2575
|28.0947
|7.17
|1.40