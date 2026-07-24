Diyarbakır ve Çanakkale'de deprem

Diyarbakır ve Çanakkale 'de iki ayrı deprem meydana geldi.

Diyarbakır'daki deprem saat 14.41'de Silvan ilçesinde gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıklandı.

AFAD verilerine göre 13,09 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

ÇANAKKALE DE SALLANDI

Bir diğer deprem ise Çanakkale'de gerçekleşti.

Saat 14.01'de kaydedilen deprem Ayvacık açıklarında meydana geldi.

AFAD bu depremin büyüklüğünü ise 3,9 olarak açıkladı.

13,38 kilometre derinlikteki deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.