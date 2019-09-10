İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese Bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirlen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
SÖZDE İLÇE SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Mardin Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) Azad kod adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.