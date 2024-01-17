Diyarbakır’da 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

15 Ocak'ta merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi İnönü Caddesi’nde kaldırımda karşı karşıya gelen iki grup arasındaki H.Ç. (20), belinden çıkardığı tabanca ile Cihan Demir (32) ve iki kişiye ateş etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde H.Ç., sonrasında elindeki tabancanın kabzasıyla genç bir kızın kafasına defalarca kez vurarak yaraladı.



Bu sırada çevredeki polislerin olayı fark etmesiyle H.Ç., elindeki tabancayı yere atıp etkisiz hale getirildi. Cihan Demir, olay yerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir’in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.



H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.