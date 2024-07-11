Diyarbakır'da 1 ton 200 kilogram gıda imha edildi

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşması için çalışmalarına devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Gıda Denetim ekiplerinin Sur ilçesi Zabıta ekipleri ile ortaklaşa düzenlediği denetimde, Dağkapı'da yöresel ürün satan bir iş yerindeki raf ömrü geçmiş ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek çok sayıda ürün tespit edildi.



Denetimde ekipler tarafından yöresel ürün satışı yapan işletmede son kullanma tarihi geçen ve bozulan sucuk, peynir, tereyağı, mantı ve benzeri gıda ürünlerinden oluşan 1 ton 200 kilogram ürüne el konularak imha edildi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşların temiz ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacı ile denetimlere düzenli olarak devam edileceğini belirtti.