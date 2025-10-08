Diyarbakır'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Diyarbakır Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ekim 2025'te kamyonet tipi araç içerisinde yapılan aramada fan ve klima düzeneğinin bulunduğu gizli bölme tespit edildi.

Gizli bölmeden 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken araca el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen iki çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan 11 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.