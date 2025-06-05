Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında, çocukların da bulunduğu 15 kişi hastanelere kaldırıldı

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan sitedeki 13 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda , 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 15 kişi hastaneye kaldırıldı - 1

Yoğun dumanın oluştuğu binadan vatandaşlar tahliye edildi. Bazı vatandaşların sepetli vinç yardımıyla binadan tahliyesi sağlandı.

İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...