Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında, çocukların da bulunduğu 15 kişi hastanelere kaldırıldı
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan sitedeki 13 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumanın oluştuğu binadan vatandaşlar tahliye edildi. Bazı vatandaşların sepetli vinç yardımıyla binadan tahliyesi sağlandı.
İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.
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