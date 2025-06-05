Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan sitedeki 13 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Merdivenleri kaplayan duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinlerinin sepetli vinç yardımıyla çıkarılmasına karar verildi. Yakındaki bir nakliye şirketinin sepetli vincinin de yardımıyla 1’i bebek 38 kişi binadan tahliye edildi.
İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 13 katlı binadaki yangın nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.
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