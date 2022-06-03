Diyarbakır'da 14 milyon liralık kuyumcu vurgunu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kuyumculuk yapan 6 kişi iddiaya göre, yüksek kazanç vaadiyle çevreleri ile müşterilerinden 14 milyon lira değerinde altın, döviz ve Türk Lirası topladı.

Kuyumcu dükkanının 4 gün önce kapalı olduğunu gören bazı müşteriler, sahiplerine ulaşmadı.

100 KİŞİ ŞİKAYETÇİ

Daha sonra aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu 100 kişi, polise giderek şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

6 şüpheli hakkında, savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı; 1 kişinin de yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

APARTMAN GÖREVLİSİNDEN 450 BİN LİRA, SEYYAR SATICIDAN 250 BİN LİRALIK ALTIN VE DÖVİZ

Mağdurlar arasındaki apartman görevlisinin, yüksek kazanç vadeden şüphelilere 450 bin lira, bir seyyar satıcının ise 250 bin liralık altın ve döviz verdiği kaydedildi.

MAĞDUR SAYISI VE PARA MİKTARI ARTABİLİR

Mağdur sayısı ve para miktarının, gelecek şikayetlere bağlı olarak artabileceği belirtildi.

