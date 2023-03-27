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Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa şiddet: 3 polis memuru tutuklandı

Diyarbakır Lice'de 14 yaşındaki çocuğun dövülmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı, 2 polis memuru serbest kaldı.

Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa şiddet: 3 polis memuru tutuklandı

'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun dövülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 memurundan 3'ü tutuklandı.

Lice Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'ye fiziksel şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 1 komiser ile 4 polis memuru adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa şiddet: 3 polis memuru tutuklandı - 1

Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun dövülmesine ilişkin söz konusu 5 personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

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