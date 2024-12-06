Diyarbakır'da 14 yaşındaki Edanur'dan 3 gündür haber yok

Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.



Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yaşayan Güler ailesinin 14 yaşındaki kızları Edanur Güler, 3 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi.



Kızlarını arama çalışmasından sonuç alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.



Ekiplerin, Güler'i arama çalışması devam ediyor.