Diyarbakır'da 14 yaşındaki Edanur'dan 3 gündür haber yok
Diyarbakır'da 3 gün önce çıktığı evine bir daha dönmeyen 14 yaşındaki Edanur Güler'i arama çalışması devam ediyor.
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Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.
Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yaşayan Güler ailesinin 14 yaşındaki kızları Edanur Güler, 3 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi.
Kızlarını arama çalışmasından sonuç alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Ekiplerin, Güler'i arama çalışması devam ediyor.
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