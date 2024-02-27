Diyarbakır'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

'da Çermik-Siverek yolunun 20. kilometresinde dün sabah saatlerinde bir otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan İshak Çiçek ve 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen İshak Çiçek kurtarılamadı.

Çiçek’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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