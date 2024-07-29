Diyarbakır'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban köyü yolunda sabah saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen diğer araç kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobillerdeki 3’ü kadın 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Çınar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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