Diyarbakır'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban köyü yolunda sabah saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen diğer araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobillerdeki 3’ü kadın 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Çınar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.