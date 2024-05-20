Diyarbakır’da 2 yaşındaki çocuk süt kazanına düştü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 2 yaşındaki çocuk süt kazanına düştü. Göğüs ve sol bacağında yanıklar oluşan çocuk, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Diyarbakır’da 2 yaşındaki çocuk süt kazanına düştü

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’da süt kazanına düşen 2 yaşındaki çocuğun vücudunda yanıklar oluştu.

Silvan’da S.B.Ç., annesinin kaynattığı ve soğuması için yere bıraktığı kazandaki süte düştü.

Göğüs ve sol bacağında ikinci derece yanıklar oluşan S.B.Ç, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diyarbakır’a acil sevki istenen S.B.Ç. için, Acil Sağlık Hizmetleri’ne bağlı Sağlık Komuta ile görüşme yapıldı.

Diyarbakır’da 2 yaşındaki çocuk süt kazanına düştü - 1

İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı.

S.B.Ç, helikopterle alınarak Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin helikopter pistinde bekleyen sağlık ekibine teslim edildi.

Ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen S.B.Ç., yanık ünitesinde tedaviye alındı.

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