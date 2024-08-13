Diyarbakır'da 24 şüpheliye operasyon: 2 milyon TL değerindeki altınlar sahibine teslim edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, yaralama, tehdit ve kurşunlama olaylarına karışanları yakalamak için çalışma yürüttü.
Çalışmada, zanlıların evden ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlendi.
Ekipler, ablukaya aldığı adreslere düzenlediği operasyon ile 24 şüpheliden bazılarını yatakta ve perde arkasında saklanırlarken yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılardan ikisinin 17 yaşında olduğu ve çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi.
Operasyonda, bir araçtan çalındığı belirtilen çantada 2 milyon TL değerindeki 60 tam, 32 yarım ve 56 çeyrek altın da bulunarak sahibine teslim edildi.
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