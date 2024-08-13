Diyarbakır'da 24 şüpheliye operasyon: 2 milyon TL değerindeki altınlar sahibine teslim edildi

Diyarbakır'da 24 hırsızlık şüphelisi “Abluka” operasyonu ile yakalandı. Çalınan 2 milyon lira değerindeki altınlar ise sahibine teslim edildi.

Diyarbakır'da 24 şüpheliye operasyon: 2 milyon TL değerindeki altınlar sahibine teslim edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, , yaralama, tehdit ve kurşunlama olaylarına karışanları yakalamak için çalışma yürüttü.

Çalışmada, zanlıların evden ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Ekipler, ablukaya aldığı adreslere düzenlediği operasyon ile 24 şüpheliden bazılarını yatakta ve perde arkasında saklanırlarken yakaladı.

Diyarbakır'da 24 şüpheliye operasyon: 2 milyon TL değerindeki altınlar sahibine teslim edildi - 1

Gözaltına alınan zanlılardan ikisinin 17 yaşında olduğu ve çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Operasyonda, bir araçtan çalındığı belirtilen çantada 2 milyon TL değerindeki  60 tam, 32 yarım ve 56 çeyrek altın da bulunarak sahibine teslim edildi.

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