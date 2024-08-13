Diyarbakır'da 24 şüpheliye operasyon: 2 milyon TL değerindeki altınlar sahibine teslim edildi

Gözaltına alınan zanlılardan ikisinin 17 yaşında olduğu ve çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi.



Operasyonda, bir araçtan çalındığı belirtilen çantada 2 milyon TL değerindeki 60 tam, 32 yarım ve 56 çeyrek altın da bulunarak sahibine teslim edildi.

