İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. 