Diyarbakır'da 312 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 278 kilogram kubar, 34 kilogram toz esrar ve 1706 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Dibek Mahallesi kırsalında başlatılan "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-17 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.



Operasyonda 278 kilogram kubar ve 34 kilogram toz esrar ile 1706 kök kenevir bitkisi geçirildi.

