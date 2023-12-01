Diyarbakır’da 39 okul servisine ceza

Diyarbakır'da Zabıta Daire Başkanlığı, öğrencilerin güven içerisinde ulaşımlarının sağlanması amacıyla servis araçlarında denetim yaptı.



Ekipler, dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri “Okul Servis Araçları Yönetmeliği”nde belirtilen şartlar taşıyıp taşımadığı kontrol etti.

Denetimlerde, kurallara uymayan 39 araca ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.



Okul önlerinde gerçekleştirilen denetimlere ayrıca sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyeti de yapıldı.