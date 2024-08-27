Diyarbakır'da 4 gündür kayıp olan gençten acı haber

Diyarbakır'da geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana haber alınamayan kişi ölü bulundu.
Bismil ilçesinde yaşayan Murat Yıldız (26), sabah erken saatlerde işe gitmek üzere evden ayrıldı.
Ailesi, Yıldız’dan haber alamayınca ihbarda bulundu.
Yapılan arama çalışmalarında Akpınar Mahallesi’nde Dicle Nehri kenarında Yıldız’a ait olduğu değerlendirilen elbiseler tespit edildi.
Devam eden çalışmalarda Yıldız’ın cansız bedeni Korukçu Mahallesi’nde Dicle Nehri’nde bulundu.
Yıldız’ın cesedi otopsi işlemeleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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