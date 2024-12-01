Diyarbakır’da 4 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Merkez Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı’nda M.D. idaresindeki, F.A. idaresindeki, D.S. idaresindeki ve Ş.M. idaresindeki otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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