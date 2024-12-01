Diyarbakır’da 4 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da 4 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Merkez Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı’nda M.D. idaresindeki, F.A. idaresindeki, D.S. idaresindeki  ve Ş.M. idaresindeki otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, 5 kişi  yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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