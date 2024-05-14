Diyarbakır'da 41 hükümlü ile 14 personel, yedikleri yemekten zehirlendi

Diyarbakır D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda öğlen yedikleri yemekten zehirlenen 41 hükümlü ile 14 personel, tedaviye alındı.

Diyarbakır'da 41 hükümlü ile 14 personel, yedikleri yemekten zehirlendi

'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 41 hükümlü ile 14 personel, öğlen yedikleri yemeğin ardından akşam saatlerinde şüphesiyle revire başvurdu.

Zehirlenenlerden bazıları revirde tedaviye alınırken, bazıları kentteki hastanelere sevk edildi. Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, verilen yemeklerden tahlil için numune alırken, 23 hükümlü ve personel tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tedavisine devam edilen 22 hükümlü ve personelin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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