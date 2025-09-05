Diyarbakır'da 5 araç birbirine girdi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde 3 otomobil ve 2 hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
