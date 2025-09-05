Diyarbakır'da 5 araç birbirine girdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı.

Diyarbakır'da 5 araç birbirine girdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde 3 otomobil ve 2 hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...