Diyarbakır’da 5 ton esrar üretilebilecek kenevir ve skunk imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır ’ın Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 5 ton toz esrar üretilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunkın imha edildiğini açıkladı. Operasyonda ayrıca 15 kilogram esrar ele geçirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre çalışma, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütüldü.

217 bin 608 kök kenevir imha edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin “Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı” kapsamında gerçekleştirdiği operasyona 64 tim ve 570 personel katıldı. Uzaktan algılama sistemlerinden de yararlanılan çalışmada 99 yasa dışı ekim alanı belirlendi.

Bu alanlarda bulunan, 5 ton toz esrar elde edilebileceği belirtilen 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi.

Bakanlık, sokak satıcıları, uyuşturucu imalatçıları ve yasa dışı ekim faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek operasyonda görev alan ekipleri ve ilgili başsavcılıkları tebrik etti.