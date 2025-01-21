Diyarbakır'da 5 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokak köpeğinin saldırdığı 5 yaşındaki D.F., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Beybulak Mahallesi'nde sabah saatlerinde yolda yürürken sokak köpeğinin saldırdığı D.F. (5) isimli erkek çocuğu yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
D.F., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrık oluşan D.F., kuduz aşısı yapılarak tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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