Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

Diyarbakır Bismil kara yolunda bir  TIR, bir minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Bismil kara yolu Çarıklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen biri TIR, biri minibüs ve 4 otomobil çarpıştı.

Minibüs yan yatarken, kazada 4 kişi yaralandı. Diğer araçlarda ise hasar oluştu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Trafiği karıştırıp şoförleri rahatsız ettiler. Polise yakalandılar: Ne oldu abi?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...