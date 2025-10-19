Diyarbakır'da 9 araçlık zincirleme trafik kazası

Şanlıurfa yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Öndeki aracın ani fren yapması sonucu arkadan gelen araçlar peş peşe birbirlerine çarptı. 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.